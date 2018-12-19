Кучеров попал в тройку лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Ванкувером" (5:2). Это 15-я шайба для форварда в сезоне, в его активе также очко за результативную передачу.

Таким образом, Кучеров набрал 50 (15+35) очков в текущем сезоне и обошел Коннора Макдэвида (49), что позволило ему попасть в тройку лучших бомбардиров НХЛ. Впереди него только нападающий "Колорадо" Микко Рантанен (56) и Натан Маккиннон (53).

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