Кучеров - первая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой признан нападающий "Тампы" Никита Кучеров, который в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" забросил шайбу, сделал три результативных передачи и набрал 4 (1+3) очка.

Второй звездой стал форварг "Лайтнинг" Брэйден Пойнт, на счету у которого 3 (1+2) очка в игре против "Нью-Джерси" (5:1).

Третьей звездой назван голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне, который в матче против "Баффало" (2:1) отразил 21 бросок.

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