Кучеров - первая звезда декабря в НХЛ

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой декабря в НХЛ, информирует официальный Твиттер лиги. 25-летний форвард набрал 30 (9+21) очков в 14 играх.
Второй звездой стал нападающий "Калгари" Джонни Годро. В его активе 26 (11+15) баллов в 14 встречах. Третья звезда - форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 24 (8+16) очка в 13 матчах.
Your Three Stars of the Month:– NHL (@NHL) 2 января 2019 г.
⭐ @86Kucherov: 9-21—30 in 14 GP
⭐⭐ @johngaudreau03: 11-15—26 in 14 GP
⭐⭐⭐ @cmcdavid97: 8-16—24 in 13 GP pic.twitter.com/eQf6WLOD19
В текущем сезоне Кучеров провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 65 (19+46) очков.
"Тампа" занимает 1-е место в Восточной конференции, имея в активе 64 балла.
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