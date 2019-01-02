Кучеров - первая звезда декабря в НХЛ

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой декабря в НХЛ, информирует официальный Твиттер лиги. 25-летний форвард набрал 30 (9+21) очков в 14 играх.

Второй звездой стал нападающий "Калгари" Джонни Годро. В его активе 26 (11+15) баллов в 14 встречах. Третья звезда - форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 24 (8+16) очка в 13 матчах.

В текущем сезоне Кучеров провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 65 (19+46) очков.

"Тампа" занимает 1-е место в Восточной конференции, имея в активе 64 балла.

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