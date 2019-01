Кучеров - первая звезда декабря в НХЛ

Your Three Stars of the Month:

⭐ @86Kucherov: 9-21—30 in 14 GP

⭐⭐ @johngaudreau03: 11-15—26 in 14 GP

⭐⭐⭐ @cmcdavid97: 8-16—24 in 13 GP pic.twitter.com/eQf6WLOD19