Кучеров обыграл Малкина, Тарасенко не спас "Сент-Луис". Все результаты игрового дня НХЛ

Гол и передача Никиты Кучерова помогли "Тампе-Бэй" обыграть "Питтсбург" с Евгением Малкиным в составе - 5:4. Россиянин забросил шайбу в четвертой игре подряд с начала сезона.

"Сент-Луис" проиграл "Флориде" - 2:5. Результативную передачу на свой счет записал форвард "Блюз" Владимир Тарасенко.

Кроме того, "Нэшвилл" одержал победу над "Далласом" - 4:1. Еще 4 поединка продолжаются в эти минуты.

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"Тампа-Бэй" - "Питтсбург" - 5:4 (2:1, 3:2, 0:1)

Голы: Куккук - 1 (Куниц, Строльман), 6:07 - 1:0. Гюнтцель - 2 (Летанг, Раст), 13:46 - 1:1. Хедман - 1 (бол., Киллорн, КУЧЕРОВ), 19:59 - 2:1. Стэмкос - 1 (бол., НАМЕСТНИКОВ, Киллорн), 23:49 - 3:1. Шири - 3 (Руведел, Ниеми), 28:58 - 3:2. КУЧЕРОВ - 4 (Коберн, Киллорн), 29:49 - 4:2. Раст - 1 (бол., Гюнтцель, Мяяття), 34:24 - 4:3. Куккук - 2 (Киллорн, Джонсон), 37:55 - 5:3. Ханвик - 1 (Маккег, Кессел), 50:01 - 5:4.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Ниеми (58:25 - 59:02, 59:29).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 34 (16+12+6) - 40 (12+16+12).

Наши: Кучеров (19:17/4/-1), Наместников (16:03/2/-1), Сергачев (5:22/0/-1) - Малкин (18:19/1/-1).

13 октября. Тампа. Amalie Arena.

"Флорида" - "Сент-Луис" - 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Голы: Штястны - 2 (бол., ТАРАСЕНКО, Пьетранджело), 21:14 - 0:1. Маккошен - 1 (Брикли, Бьюгстад), 21:26 - 1:1. Трочек - 2 (мен., Сивиур), 22:45 - 2:1. Маккэн - 2 (бол., Врбата, Экблад), 27:42 - 3:1. Экблад - 1 (Юбердо, Барков), 43:16 - 4:1. Бьюгстад - 2 (Маккэн, Брикли), 54:02 - 5:1. Данн - 1 (Апшолл, Пьетранджело), 58:51 - 5:2.

Вратари: Луонго - Аллен.

Штраф: 25 - 25.

Броски: 38 (11+11+16) - 39 (13+16+10).

Наши: Дадонов (19:04/5/0) - Тарасенко (18:24/3/-3), Барбашев (11:44/0/0).

13 октября. Майами. BB&T Center.

"Нэшвилл" - "Даллас" - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Бенн - 1 (бол., Спецца, Клингберг), 8:04 - 0:1. Жирар - 1 (Суббан, Маклеод), 23:27 - 1:1. Форсберг - 4 (бол., Жирар, Джохансен), 26:21 - 2:1. Арвидссон - 2 (Форсберг), 55:09 - 3:1. Суббан - 1 (п.в.), 58:06 - 4:1.

Вратари: Ринне - Бишоп (56:07 - 58:06).

Штраф: 7 - 14.

Броски: 31 (10+10+11) - 31 (13+10+8).

Наши: Емелин (21:36/0/0) - Радулов (18:27/1/-2).

13 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.