Кучеров обновил рекорд "Тампы" по количеству набранных за один месяц очков

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (6:5 ОТ) набрал 4 (1+3) очка и обновил рекорд команды по количеству набранных очков за календарный месяц.

Форвард за текущий месяц набрал 26 очков и обошел результаты Мартена Сен-Луи в январе 2004 года и Венсана Лекавалье в ноябре 2007 года. У них было по 25 очков, набранных за один месяц.

Напомним, что Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обойдя нападающего "Колорадо" Микко Рантанена (59 очков).

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