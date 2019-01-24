Кучеров - обладатель промежуточного "Харт Трофи"

Ассоциация профессиональных хоккейных авторов (PHWA) назвала лауреатов наград половины сезона. "Полусезонные" победители назывались в НХЛ до 1968 года, а после появления матчей звезд практика постепенно ушла в прошлое, но была возрождена в 2018 году.

В голосовании участвовали более 125 авторов.

"Харт Трофи" - приз самому ценному игроку - выиграл российский форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров.

"Харт Трофи" (самый ценный игрок): 1. Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"). 2. Джонни Годро ("Калгари"). 3. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон").

"Норрис Трофи" (лучший защитник): 1. Марк Джордано ("Калгари"). 2. Морган Райлли ("Торонто"). 3. Брент Бернс ("Сан-Хосе").

"Селки Трофи" (лучший форвард оборонительного плана): 1. Патрис Бержерон ("Бостон"). 2. Александр Барков ("Флорида"). 3. Марк Стоун ("Оттава").

"Колдер Трофи" (лучший новичок сезона): 1. Элиас Петтерсон ("Ванкувер"). 2. Расмус Далин ("Баффало"). 3. Миро Хейсканен ("Даллас").

"Леди Бинг Трофи" (за джентльменское поведение ): 1. Александр Барков ("Флорида"). 2. Морган Райлли ("Торонто"). 3. Шон Монаган ("Калгари").

"Везина Трофи" (лучший вратарь): 1. Джон Гибсон ("Анахайм"). 2. Марк-Андре Флери ("Вегас"). 3 Фредерик Андерсен ("Торонто").

"Награда Джека Адамса" (лучший тренер): 1. Барри Тротц ("Айлендерс"). 2. Билл Питерс ("Калгари"). Джон Купер ("Тампа-Бэй").

Генеральный менеджер года: 1. Брэд Треливинг ("Калгари"). 2. Даг Уилсон ("Сан-Хосе"). 3. Лу Ламорьелло ("Айлендерс").

"Награда Рода Лонгуэя" (лучший защитник оборонительного плана): 1. Маттиас Экхольм ("Нэшвилл"). 2. Марк Джордано ("Калгари"). 3. Виктор Хедман ("Тампа-Бэй").

Камбэк года: 1. Робин Ленер ("Айлендерс"). 2. Джефф Скиннер ("Баффало"). 3. Зак Паризе ("Миннесота").