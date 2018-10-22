Кучеров - о планах на сезон: "Выиграть Кубок Стэнли – вот моя цель"

Российский форвард "Лайтнинг" Никита Кучеров в интервью корреспонденту "СЭ" рассказал о своих планах на сезон. Он отметил, что его цель - выиграть Кубок Стэнли.

– Вы не раз говорили и подтверждали словами, что думаете больше о команде и Кубке Стэнли, а не о деньгах. Но все-таки психологически вам проще играть, имея контракт до 2027 года?

– Наверное, да. Все-таки не думаешь ни о контракте, ни о деньгах, а просто живешь, наслаждаешься день ото дня. И знаешь, что у тебя есть еще много лет впереди, от тебя только зависит твоя игра, как ты готовишься к матчам, и результат.

– В прошлом сезоне вы набрали 100 очков, чуть не выиграли гонку бомбардиров... Ставите себе более высокие цели на этот год?

– Выиграть Кубок Стэнли – вот моя цель. Нужно сперва помочь команде попасть в плей-офф. Играть хорошо тоже нужно – тогда будут и голы, и передачи. Будем играть плохо, очков и не будет.

– У Остона Мэттьюса их уже 16 …

– Ну и молодец! Сезон-то длинный, посмотрим.

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