06:12 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кучеров - о новом контракте с "Тампой": "Я счастлив"

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Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров подчеркнул, что рад новому контракту с клубом. Россиянин подписал трехлетнее соглашение, за сезон будет получать 4,766 миллиона долларов.

- Я рад быть здесь. Я счастлив, - цитирует официальный сайт НХЛ Кучерова.

В минувшем сезоне он провел в составе "Тампы" 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 66 (30+36) очков при показателе полезности "+9". Также он провел в составе "Лайтнинг" 17 матчей в Кубке Стэнли, дойдя до полуфинала, и набрал 19 (11+8) результативных баллов.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-re-signed-contract-with-tampa-bay/c-282554974

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