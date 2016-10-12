Кучеров - о новом контракте с "Тампой": "Я счастлив"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров подчеркнул, что рад новому контракту с клубом. Россиянин подписал трехлетнее соглашение, за сезон будет получать 4,766 миллиона долларов.

- Я рад быть здесь. Я счастлив, - цитирует официальный сайт НХЛ Кучерова.

В минувшем сезоне он провел в составе "Тампы" 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 66 (30+36) очков при показателе полезности "+9". Также он провел в составе "Лайтнинг" 17 матчей в Кубке Стэнли, дойдя до полуфинала, и набрал 19 (11+8) результативных баллов.