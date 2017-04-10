Кучеров не знает, сможет ли сыграть за сборную России на чемпионате мира-2017

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров заявил, что не знает, сможет ли сыграть за сборную России на чемпионате мира-2017, сообщает Tampa Bay Times. Ранее форвард был вызван в национальную команду. Напомним, что "Тампа" не смогла выйти в плей-офф НХЛ. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах.