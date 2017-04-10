19:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кучеров не знает, сможет ли сыграть за сборную России на чемпионате мира-2017

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Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров заявил, что не знает, сможет ли сыграть за сборную России на чемпионате мира-2017, сообщает Tampa Bay Times. Ранее форвард был вызван в национальную команду. Напомним, что "Тампа" не смогла выйти в плей-офф НХЛ. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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shvedero

правильно Кучеров, нечего ехать на этот днищеснкий чм, готовься к след сезону и удачи!

22:57

Упёртый русский

Или вчерашняя новость про поражение Торонто в НБА , что ли, попавшая в ветки НХЛ и долго там не удалявшаяся... Приколисты вы в общем. ;)

22:42

Упёртый русский

И ведь это не единственная подобная сенсационная новость... Вот и думаешь, может, в редакции есть человек, который решил таким Макаром поднять рейтинги? А раньше трудился где-нибудь в лайфе... И новость про Никитоса - тоже его работа? ;)

22:37

Упёртый русский

Павел, а как можно было в сегодняшних новостях написать, что Зайцев с Проворовым вошли в первую пятерку защей НХЛ по результативности? Просто интересно, это шутка, ошибка или сознательная утка для поднятия рейтинга?

22:32

Pavel Klimovitzkiy

Упёртый русский Ну мы тут ни при чем, информация из-за океана идет, мы лишь ее процитировали.

22:15

Упёртый русский

Очень все странно. Может, СЭ опять нагнетает?

21:58

🚀 Русские нагнут весь ми

Werewolf Радулов 156% не поедет. Во-первых, большие шансы пройти НЙР. Во-вторых, ЧМ Радулова не удивишь, у него сколько уже побед. В-третьих, после КС надо отдохнуть, обжиться в Америке, там с жильем вопросы нормально порешать, с переездом родни и тд. В-четвертых и главное, опять старая песня: контракта нет, мне уже 31 год, надо о семье заботиться, вдруг травмируюсь, блаблабла. Ну и Усатый, конечно))

21:46

🚀 Русские нагнут весь ми

Вот дела. По ходу после 3 длителных сезонов решил малехо отдохнуть. Давненько у нас таких откровенных отказников не было (старперы Марковы не в счет, у них оправдание есть - старость и травмы). Куч рискует превратиться в изгоя

21:42

Werewolf

Седой конь Не знает, потому что травмирован, или не знает, потому как к Знарку не хочет? Надо бы уточнить. Отказников у нас давненько не было._______А Радулов? )

20:52

Solid snake

"valentinovich205 С каким "усатым" и в каком "сочи"? Ниочем!" , блин с кубком мира попутал.

20:06

valentinovich205

С каким "усатым" и в каком "сочи"? Ниочем!

20:01

Solid snake

наверное еще в сочи понял, шо с усатым ловить нечего в сборной)

19:28

Седой конь

Не знает, потому что травмирован, или не знает, потому как к Знарку не хочет? Надо бы уточнить. Отказников у нас давненько не было.

19:27

Werewolf

Вот это поворот.

19:27

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