Кучеров не знает, сможет ли сыграть за сборную России на чемпионате мира-2017

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров заявил, что не знает, сможет ли сыграть за сборную России на чемпионате мира-2017, сообщает Tampa Bay Times. Ранее форвард был вызван в национальную команду. Напомним, что "Тампа" не смогла выйти в плей-офф НХЛ. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах.
shvedero
правильно Кучеров, нечего ехать на этот днищеснкий чм, готовься к след сезону и удачи!
22:57
Упёртый русский
Или вчерашняя новость про поражение Торонто в НБА , что ли, попавшая в ветки НХЛ и долго там не удалявшаяся... Приколисты вы в общем. ;)
22:42
Упёртый русский
И ведь это не единственная подобная сенсационная новость... Вот и думаешь, может, в редакции есть человек, который решил таким Макаром поднять рейтинги? А раньше трудился где-нибудь в лайфе... И новость про Никитоса - тоже его работа? ;)
22:37
Упёртый русский
Павел, а как можно было в сегодняшних новостях написать, что Зайцев с Проворовым вошли в первую пятерку защей НХЛ по результативности? Просто интересно, это шутка, ошибка или сознательная утка для поднятия рейтинга?
22:32
Pavel Klimovitzkiy
Упёртый русский Ну мы тут ни при чем, информация из-за океана идет, мы лишь ее процитировали.
22:15
Упёртый русский
Очень все странно. Может, СЭ опять нагнетает?
21:58
🚀 Русские нагнут весь ми
Werewolf Радулов 156% не поедет. Во-первых, большие шансы пройти НЙР. Во-вторых, ЧМ Радулова не удивишь, у него сколько уже побед. В-третьих, после КС надо отдохнуть, обжиться в Америке, там с жильем вопросы нормально порешать, с переездом родни и тд. В-четвертых и главное, опять старая песня: контракта нет, мне уже 31 год, надо о семье заботиться, вдруг травмируюсь, блаблабла. Ну и Усатый, конечно))
21:46
🚀 Русские нагнут весь ми
Вот дела. По ходу после 3 длителных сезонов решил малехо отдохнуть. Давненько у нас таких откровенных отказников не было (старперы Марковы не в счет, у них оправдание есть - старость и травмы). Куч рискует превратиться в изгоя
21:42
Werewolf
Седой конь Не знает, потому что травмирован, или не знает, потому как к Знарку не хочет? Надо бы уточнить. Отказников у нас давненько не было._______А Радулов? )
20:52
Solid snake
"valentinovich205 С каким "усатым" и в каком "сочи"? Ниочем!" , блин с кубком мира попутал.
20:06
valentinovich205
С каким "усатым" и в каком "сочи"? Ниочем!
20:01
Solid snake
наверное еще в сочи понял, шо с усатым ловить нечего в сборной)
19:28
Седой конь
Не знает, потому что травмирован, или не знает, потому как к Знарку не хочет? Надо бы уточнить. Отказников у нас давненько не было.
19:27
Werewolf
Вот это поворот.
19:27