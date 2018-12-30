Кучеров набрал очки в десяти матчах подряд во второй раз в сезоне

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил свою 18-ю шайбу в сезоне в матче с "Монреалем" (6:5). Таким образом, он во второй раз за сезон набрал баллы за результативность в десяти матчах подряд.

Помимо гола, в той встрече на его счету также значится результативная передача. Кучеров набирает очки в десяти последних матчах, он стал четырнадцатым игроком в истории НХЛ, который совершал по две и более подобных результативных серии в двух сезонах к ряду. С 1995 года это удавалось только Евгению Малкину. (сезоны-2007/08 и 2008/09).

В текущем регулярном чемпионате на счету Кучерова 18 заброшенных шайб и 45 результативных передач в 39 встречах. Благодаря победе над "Монреалем", его "Тампа" набрала 62 очка в 39 играх и укрепила свое лидерство в сводной турнирной таблице НХЛ.