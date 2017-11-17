Кучеров набрал 12 очков за 5 последних матчей

"Тампа-Бэй" на своем льду разгромила "Даллас" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Три (1+2) очка в этой встрече набрал нападающий "Молний" Никита Кучеров.

Россиянин набрал 33 (17+16) очков в 19 играх сезона. Отметим, что 12 (4+8) баллов он записал на свой счет всего за 5 последних матчей.

Nikita Kucherov of the @TBLightning extended his point streak to five games (4-8—12), including scoring his League-leading 17th goal of the season (19 GP). #NHLStats pic.twitter.com/a0DqWIlGTR – NHL Public Relations (@PR_NHL) 17 ноября 2017 г.

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