Кучеров, Малкин и Овечкин - в топ-10 игроков НХЛ. Макдэвид - первый

Пресс-служба НХЛ опубликовала свою версию десятки лучших игроков лиги на данный момент. По версии НХЛ, первое место занимает канадец Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", вторым идет его соотечественник Сидни Кросби из "Питтсбурга", а тройку лидеров замыкает россиянин Никита Кучеров из "Тампа-Бэй".

Сразу за Кучеровым расположились еще два российских хоккеиста: форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

Топ-10 игроков НХЛ по версии лиги

1. Коннор Макдэвид (Канада, "Эдмонтон")

2. Сидни Кросби (Канада, "Питтсбург")

3. Никита Кучеров (Россия, "Тампа-Бэй")

4. Евгений Малкин (Россия, "Питтсбург")

5. Александр Овечкин (Россия, "Вашингтон")

6. Виктор Хедман (Швеция, "Тампа-Бэй")

7. Дрю Даути (Канада, "Лос-Анджелес")

8. Эрик Карлссон (Швеция, "Сан-Хосе")

9. Тэйлор Холл (Канада, "Нью-Джерси")

10. Остон Мэттьюс (США, "Торонто")