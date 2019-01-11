Кучеров - лидер в борьбе за "Харт Трофи" по версии сайта НХЛ

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, по мнению авторов официального сайт а НХЛ, является главным фаворитом в борьбе за "Харт Трофи" – приз самому ценному игроку сезона. В голосовании приняли участие 20 человек, которые выбирали по пять претендентов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Кучеров набрал 68 баллов (восемь первых мест). Напомним, что россиянин лидирует в гонке бомбардиров с 72 (21+51) очками в 44 матчах.



Второе место занял нападающий "Колорадо" Натана Маккиннона , у которого 58 баллов (четыре первых места). Третье – капитана "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (44 балла, четыре первых места.



Также в топ-10 вошли: форвард "Колорадо" Микко Рантанен (34 балла, 3 первых места), форвард "Калгари" Джонни Годро (29 баллов), капитан "Баффало" Джек Айкел (15 баллов), капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (11 баллов), вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери (11 баллов, одно первое место), форвард "Бостона" Давид Пастрняк (7 баллов) и вратарь "Тампы" Андрей Василевский (4 балла).