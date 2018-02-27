Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (4:3 Б). 24-летний россиянин провел на льду чуть более 6 минут, после чего на льду не появлялся.

Агент хоккеиста Дэн Мильштейн подтвердил изданию TB Times, что Кучеров избежал серьезной травмы – у него нет ни сотрясения, ни перелома. Ожидается, что он сможет вернуться в строй уже к следующей игре команды, которая состоится в среду.

В текущем сезоне Кучеров сыграл в 63 матчах и набрал 82 (33+49) очка.