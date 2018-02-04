Кучеров и Василевский – звезды матча "Ванкувер" – "Тампа-Бэй"

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Ванкувер" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой встречи признан нападающий "Кэнакс" Брок Бозер, набравший 2 (1+1) очка.

Вторая звезда встречи – форвард "Молний" Никита Кучеров, сделавший 2 результативные передачи. На счету россиянина в этом сезоне уже 66 (27+39) очков в 52 матчах. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал третьей звездой матча. Россиянин отразил 31 бросок по своим воротам и одержал 31-ю победу в сезоне.