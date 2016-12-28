Кучеров и Палат могут сыграть против "Монреаля"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля", сообщает сайт НХЛ. Встреча состоится 29 декабря в 3:30 по московскому времени. Форвард из-за травмы нижней части тела пропустил шесть матчей.

Помимо россиянина на лед может вернуться чех Ондржей Палат, который пропустил пять последних встреч из-за повреждения. Отмечается, что Кучеров и Палат тренировались в одном звене с Тайлером Джонсоном.

В текущем сезоне Кучеров провел 28 матчей в "регулярке" и набрал 30 (13+17) очков. На счету Палата 13 (4+9) баллов в 30 играх.