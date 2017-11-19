11:52 | Хоккей — НХЛ

Кучеров и Наместников получили именные лезвия от "Тампы". Фото


Российские нападающие "Тампа-Бэй" Никита Кучеров и Владислав Наместников получили именные лезвия для коньков, сообщил агент игроков Дэн Мильштейн на своей странице в Твиттере.

Напомним, что Кучеров, который является лучшим снайпером лиги в этом сезоне (17 шайб), выступает в "Тампе" с 2013 года. Наместников, играющий за "Лайтнигнг" с 2014-го, в текущем розыгрыше регулярного чемпионата забил 9 голов.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий