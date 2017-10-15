Кучеров и Наместников победили "Сент-Луис" Тарасенко

"Тампа-Бэй" победил "Сент-Луис" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Тайлер Джонсон и Никита Кучеров. Голкипер "Молний" Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Для Кучерова этот гол стал пятым в этом сезоне. По голевой передаче в этой встрече сделали Михаил Сергачев и Владислав Наместников. Отметим, что Сергачев, из-за полученного по ходу встречи повреждения, провел в этой встрече всего 10 минут. Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забросил единственную шайбу своей команды в этой встрече. На его счету уже четыре шайбы в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Сент-Луис" – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)