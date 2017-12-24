Кучеров - единоличный лидер гонки снайперов, Овечкин - второй

Шайба нападающего "Тампы" Никиты Кучерова в ворота "Миннесоты" стала для него 24-й в сезоне. Россиянин вышел в единоличные лидеры снайперской гонки НХЛ.
Второе место в этом списке занимает форвард "Вашингтона" Александр Овечкин с 23-мя голам. В матче против "Вегаса" (0:3) он не смог поразить ворота.
На третьей и четвертой позициях - нападающие "Айлендерс" Андерс Ли (22 шайбы) и Джон Таварес (21 шайба).
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Миннесота Уайлд
- НХЛ
- Нью-Йорк Айлендерс
- Джон Таварес
- Никита Кучеров
- Андерс Ли
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