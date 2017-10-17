Кучеров - четвертый, кому удалось забить в шести стартовых встречах НХЛ подряд за 30 лет

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" забросил шайбу в шестом матче подряд. Форвард стал четвертым игроком лиги за последние 30 лет, которому удалось подобное достижение. Ранее в шести стартовых поединках забивали Стивен Айзерман, Марио Лемье и Кит Ткачук.