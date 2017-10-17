03:38 | Хоккей — НХЛ

Кучеров - четвертый, кому удалось забить в шести стартовых встречах НХЛ подряд за 30 лет

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Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" забросил шайбу в шестом матче подряд. Форвард стал четвертым игроком лиги за последние 30 лет, которому удалось подобное достижение. Ранее в шести стартовых поединках забивали Стивен Айзерман, Марио Лемье и Кит Ткачук.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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gibson

Еще бы от Стамески пользы было больше. Пока звено тащит Куч.

05:50

fifa_guru

без Стамески то тащил в том году. а со Стамеской должен на награду поработать в этом году

05:27