Кучеров близок к возвращению на лед?

Сегодня "Тампа-Бэй" провел утреннюю тренировку, в которой участвовал российский нападающий Никита Кучеров, сообщает Tampa Times. 16 декабря стало известно, что 23-летний форвард пропустит несколько матчей своей команды из-за повреждения нижней части тела. В текущем сезоне он записал на свой счет 30 (13+17) очков в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Также отмечается, что в раскатке принял участие нападающий Ондржей Палат, который также пропустил несколько игр из-за травмы. Другой российский форвард Владислав Наместников не появлялся на льду.