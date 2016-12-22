18:43 22 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Кучеров близок к возвращению на лед?

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Сегодня "Тампа-Бэй" провел утреннюю тренировку, в которой участвовал российский нападающий Никита Кучеров, сообщает Tampa Times. 16 декабря стало известно, что 23-летний форвард пропустит несколько матчей своей команды из-за повреждения нижней части тела. В текущем сезоне он записал на свой счет 30 (13+17) очков в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Также отмечается, что в раскатке принял участие нападающий Ондржей Палат, который также пропустил несколько игр из-за травмы. Другой российский форвард Владислав Наместников не появлялся на льду.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Давай, давай, Никита. Плохо без лидеров команде.

20:11 22 декабря

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