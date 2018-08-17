Кубок Стэнли случайно отправили в Новосибирск. Жители Новокузнецка увидят трофей позже запланированного

Сегодня, 17 августа, защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов представит Кубок Стэнли в родном Новокузнецке. По словам заместителя главы города по социальным вопросам Григория Вержицкого, трофей по ошибке отправили в Новосибирск.

Из-за задержки начало представления трофея на Площади торжеств в Новокузнецке перенесено с 13 на 19 часов по местному времени.

- Сейчас Кубок находится в воздухе. Его на самолете доставляют в Новосибирск, оттуда – на вертолете в наш аэропорт Спиченково, затем – на машине на Площадь торжеств, в руки Орлову, - цитирует Novokuznetsk.ru Вержицкого. - Город сплотился, мы справимся с этой накладкой.

15 августа форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов привез Кубок Стэнли в родной Челябинск.

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