Кто забивал сегодня? Якупов, Дадонов... Орлов

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. В вынесенной встрече "Колорадо" проиграл "Оттаве" в Швеции со счетом 3:4 (ОТ). Форвард "Эвеланш" Наиль Якупов забросил свою пятую шайбу в сезоне.

Два (1+1) очка Евгения Дадонова помогли "Флориде" обыграть "Баффало" (4:1).

Вторую результативную передачу в этом сезоне сделал защитник "Баффало" Виктор Антипин.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов тоже забил. Только в свои ворота в матче с "Питтсбургом" (4:1).

По голевой передаче в одной атаке отметились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Защитник "Торонто" Никита Зайцев сделал передачу в матче с "Бостоном".

Форвард "Далласа" Александр Радулов помог своей команде отличиться во встрече с "Айлендерс". Россиянин набирает очки уже 7 игр кряду.