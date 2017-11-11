Кто забивал сегодня? Якупов, Дадонов... Орлов

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. В вынесенной встрече "Колорадо" проиграл "Оттаве" в Швеции со счетом 3:4 (ОТ). Форвард "Эвеланш" Наиль Якупов забросил свою пятую шайбу в сезоне.
Два (1+1) очка Евгения Дадонова помогли "Флориде" обыграть "Баффало" (4:1).
Вторую результативную передачу в этом сезоне сделал защитник "Баффало" Виктор Антипин.
Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов тоже забил. Только в свои ворота в матче с "Питтсбургом" (4:1).
По голевой передаче в одной атаке отметились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Защитник "Торонто" Никита Зайцев сделал передачу в матче с "Бостоном".
Форвард "Далласа" Александр Радулов помог своей команде отличиться во встрече с "Айлендерс". Россиянин набирает очки уже 7 игр кряду.
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Александр Радулов
- Вашингтон Кэпиталз
- Оттава Сенаторз
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Никита Зайцев
- Колорадо Эвеланш
- Даллас Старз
- Флорида Пантерз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Евгений Дадонов
- Наиль Якупов
- Виктор Антипин