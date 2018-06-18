Кто будет тренировать Овечкина? Тротца в "Вашингтоне" может сменить его помощник Рирден

Тодд Рирден, помощник экс-тренера "Вашингтона" Барри Тротца, является основным претендентом на вакантный пост, сообщает Washington Post.

Сегодня стало известно, что Тротц уходит из "Кэпиталз", несмотря на победу в Кубке Стэнли. По сведениям СМИ, его не устроила прибавка к зарплате в размере 300 тысяч долларов. По новому контракту специалист мог получать 1,8 миллиона долларов.

46-летний Рирден работал с Тротцем на протяжении четырех лет в "Вашингтоне". Ранее он был ассистентом в "Питтсбурге". В этом году он заключил новый контракт с клубом Теда Леонсиса.