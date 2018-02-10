Кроуфорд в ближайшие недели вернется в состав "Чикаго"

Главный тренер "Чикаго" Джоэль Кенневилль заявил, что голкипер Кори Кроуфорд близок к возвращению в состав. Ожидается, что он сможет выйти на лед в конце следующей недели.

– Он присоединился к команде в Аризоне, но не примет участия в выездной серии, – цитирует Chicago SunTimes Кенневилля. – Надеемся, что он сможет сыграть на следующей неделе или чуть позже. Пока трудно понять, в каком положении будет команда. Но будем верить, то Кори спасет нас.

Напомним, что Кроуфорд пропустил порядка полутора месяцев из-за головокружений. В этом сезоне он принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата и одержал 16 побед, отражая 92,9 процентов бросков. "Чикаго" отстает от зоны плей-офф на восемь очков.