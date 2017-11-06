Кроуфорд, Бэйли и Джонс - три звезды недели в НХЛ

Вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд признан первой звездой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. За прошедшие 7 дней он принял участие в трех матчах, одержав 2 победы (в игре с "Филадельфией" он отразил 35 бросков из 35, а во встрече с "Миннесотой" - все 24). Его коэффициент надежности составил 0,68, а процент отраженных бросков - 97,9.

Вторым стал форвард "Айлендерс" Джош Бэйли, в трех встречах на прошлой неделе набравший 7 (0+7) очков за результативность. При этом его команда одержала победы над "Вегасом" и "Колорадо", уступив только "Вашингтону".

Тройку лучших замкнул голкипер "Сан-Хосе" Мартин Джонс. Он помог "Шаркс" одержать 3 победы в 3 матчах. Его коэффициент надежности составил 1,30, а процент отраженных бросков - 93,8.