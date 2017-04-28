Кросби забросил две шайбы "Вашингтону" за одну минуту

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби забил два гола в начале второго периода первого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона". Канадцу на это понадобилась одна минута. Первая шайба залетела в ворота "Кэпиталз" на 12-й секунде периода, вторая - через 52 секнды.
Тем самым Кросби набрал 9 (4+5) очков в плей-офф и вышел на второе место в списке бомбрадиров. Превым с 11 (2+9) очками на счету идет его партнер по команде Евгений Малкин.
Айртон:)
Малкин дно!)) Худший пока в обеих командах!)) Гол Овечкина на его совести!)) Две ошибки за 5 секунд!))
04:39
Sправедливый
Странно, уже двадцать минут "висит" новость о голе Овечкина, а комментов там нет... Вот такие они фанаты Сани, ... спящие... )))
04:39
Индисс
Ну ваш Сашка, конечно, супер снайпер! А Кросби так-погулять вышел в песочнице.Забивает какие-то детские...
04:38
Михаил Павлович
После 2-ой шайбы Кросби даже всплакнул немного. Ведь он же плакса)
04:36
Sправедливый
.BattleFish. В одно рыло зарешал, но Овца ответил, смотрим дальше еще третий период, но серия уже удалась!) 04:22 -------------------------- Ну так, надо же соответствовать анонсированному... ))) ... Зачем Сид так жёстко с "нами" поступает? Сколько литров желчи за одну миуту накопилось у фанатов "ВК", жуть... )))
04:32
.BattleFish.
В одно рыло зарешал, но Овца ответил, смотрим дальше еще третий период, но серия уже удалась!)
04:22
Якут Хан
Всем известно о том, что Питсбург выносит этих вашиков как детей))))) лошьё, кучка бездарей. Саня одну отыгрывает. Супер снайпер конечо наш Сашка!!!!! Как заметнул!)))
04:14
Якут Хан
Мда.. детские ошибки. Это не допустимо в п/о, вши получите))) понятно это все чем попахивает.. столичные в очередной раз люлей от курятины получит.
04:09