Кросби забросил две шайбы "Вашингтону" за одну минуту

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби забил два гола в начале второго периода первого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона". Канадцу на это понадобилась одна минута. Первая шайба залетела в ворота "Кэпиталз" на 12-й секунде периода, вторая - через 52 секнды.

Тем самым Кросби набрал 9 (4+5) очков в плей-офф и вышел на второе место в списке бомбрадиров. Превым с 11 (2+9) очками на счету идет его партнер по команде Евгений Малкин.