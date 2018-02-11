21:32 11 февраля | Хоккей — НХЛ

Кросби забросил 400-ю шайбу в НХЛ. Видео

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Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби достиг отметки в 400 голов в матчах НХЛ. 30-летний канадец на 4-й минуте второго периода сравнял счет во встрече с "Сент-Луисом".

Теперь на его счету 400 голов и 688 голевых передач в 839 матчах НХЛ за карьеру.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Индисс

Мои поздравления Игроку №87 ! Прекрасный повод позлобничать и побзикать дал Сид лучшим икспертам форума!Вперёд,господа...

23:07 11 февраля

Werewolf

Излучение Гаврилова-Черенкова Защитник себе забил, бедняга Кросби, юбилейную шайбу помогли забить соперники._____Вот это зрение ))))) Или глюки? )))))

22:44 11 февраля

maks55555

Молодец, что тут можно сказать.

22:35 11 февраля

Излучение Гаврилова-Черенкова

Защитник себе забил, бедняга Кросби, юбилейную шайбу помогли забить соперники.

22:35 11 февраля

Бней Иегуда

Красавчик Сид!)) Но как говорил много раз, шайбы и передачи не главное, главное качество игры и трофеи.)

22:14 11 февраля

Бней Йегуда

ЛУчший))

21:54 11 февраля

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