Кросби забросил 400-ю шайбу в НХЛ. Видео

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби достиг отметки в 400 голов в матчах НХЛ. 30-летний канадец на 4-й минуте второго периода сравнял счет во встрече с "Сент-Луисом".

Теперь на его счету 400 голов и 688 голевых передач в 839 матчах НХЛ за карьеру.