Кросби забросил 400-ю шайбу в НХЛ. Видео

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби достиг отметки в 400 голов в матчах НХЛ. 30-летний канадец на 4-й минуте второго периода сравнял счет во встрече с "Сент-Луисом".
Теперь на его счету 400 голов и 688 голевых передач в 839 матчах НХЛ за карьеру.
Sid gets goal number 400. pic.twitter.com/wXT1Z1Q97q– NHL GIFs (@NHLGIFs) 11 февраля 2018 г.
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Индисс
Мои поздравления Игроку №87 ! Прекрасный повод позлобничать и побзикать дал Сид лучшим икспертам форума!Вперёд,господа...
23:07 11 февраля
Werewolf
Излучение Гаврилова-Черенкова Защитник себе забил, бедняга Кросби, юбилейную шайбу помогли забить соперники._____Вот это зрение ))))) Или глюки? )))))
22:44 11 февраля
maks55555
Молодец, что тут можно сказать.
22:35 11 февраля
Излучение Гаврилова-Черенкова
Защитник себе забил, бедняга Кросби, юбилейную шайбу помогли забить соперники.
22:35 11 февраля
Бней Иегуда
Красавчик Сид!)) Но как говорил много раз, шайбы и передачи не главное, главное качество игры и трофеи.)
22:14 11 февраля
Бней Йегуда
ЛУчший))
21:54 11 февраля