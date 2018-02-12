10:23 | Хоккей — НХЛ

Кросби, Татар и Ткачук - звезды дня в НХЛ


НХЛ на своем официальном сайте назвала трех звезд прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби. Он в матче с "Сент-Луисом" (4:1) оформил дубль, забив 400-й и 401-й голы в НХЛ.

Второй звездой стал нападающий "Детройта" Томаш Татар, который в игре с "Вашингтоном" (5:4 ОТ) также забил два гола, один из которых победный.

Замкнул тройку лучших нападающий "Калгари" Мэтью Ткачук. На его счету дубль в игре с "Айлендерс"​ (3:2).

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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