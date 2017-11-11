Кросби проводит 800-й матч в НХЛ

Сегодня "Вашингтон" на своем льду принимает "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта встреча стала 800-й для капитана "Пингвинов" Сидни Кросби.

Отметим, что он стал третьим игроком в истории всей франшизы, кто сумел достичь этой отметки. Первое место у Марио Лемье - 915 игр, на второй строчке Яромир Ягр (806 матчей).

30-летний канадец в 799 играх записал на свой счет 1040 (387+653) очков при показателе полезности "+153". "Питтсбург" выбрал Кросби под первым номером на драфте в 2005 году.

"Вашингтон" - "Питтсбург". Live!