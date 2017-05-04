18:49 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кросби провел самостоятельную тренировку на льду

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Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби провел самостоятельную тренировку на льду тренировочной площадки "Пингвинз", сообщает TSN. Примечательно, что сегодня у команды выходной.

Форвард получил сотрясение мозга после удара в голову Мэтта Нисканена в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". "Питтсбург" ведет в серии со счетом 3-1.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Якут Хан

А ты иди йух нюхай скотоеб

19:21

Последний Легион

Всех вылечат! )))

19:18

Якут Хан

О как. Девушка ты бы лучше восстанавливалась, да в себя приходила))) а твой ПП и без тебя вашиков пройдет. Просто выздоравливай и больше не падай))

19:12