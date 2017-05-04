Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби провел самостоятельную тренировку на льду тренировочной площадки "Пингвинз", сообщает TSN. Примечательно, что сегодня у команды выходной.
Форвард получил сотрясение мозга после удара в голову Мэтта Нисканена в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". "Питтсбург" ведет в серии со счетом 3-1.
Якут Хан
А ты иди йух нюхай скотоеб
19:21
Последний Легион
Всех вылечат! )))
19:18
Якут Хан
О как. Девушка ты бы лучше восстанавливалась, да в себя приходила))) а твой ПП и без тебя вашиков пройдет. Просто выздоравливай и больше не падай))
19:12