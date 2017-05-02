Кросби пропустит четвертый матч с "Вашингтоном"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби не поможет команде в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона", сообщает пресс-служба клуба. У 29-летнего канадца диагностировано сотрясение мозга.
Защитник "Кэпиталз" Мэтт Нисканена ударил клюшкой в голову Сидни Кросби. Пострадавший смог подняться только с помощью медицинской бригады клуба. Канадца увели в раздевалку и на льду он больше не появлялся.
Werewolf
DRW Интересно, о чем же игроки Вашингтона говорили после 2-ой игры в раздевалке, при закритых дверях. :)))))______Плакали ))))))
20:59
DRW
Интересно, о чем же игроки Вашингтона говорили после 2-ой игры в раздевалке, при закритых дверях. :)))))
20:58
Werewolf
Ясно почему по воротам не попадают )))) Они не бросок а тычки клюхой тренируют (чтоб без палева) )))))
20:57
30 лет за ЦСКА!
Не увидел лично я умышленного удара в голову, сам упал под клюшку Кид Сид.
20:56
Антон Шипулин - гений биатлона*
Дать нашатыря, помазать лоб зеленкой - и в бой! Пусть не симулирует, иначе зарплату не платить!
20:54
Werewolf
Ураааа......Вашики своего добились....осталось совсем немного - в хоккей играть научиться )))) Кого следующим ломаем? Малыча? Потом Карлсончика. В финале Макди и мы чемпионы!!!!
20:54
Якут Хан
Малкина не трогать! Остальных куриц можно ломать)))
20:51
Якут Хан
Это оч хорошая новость! Балеринам и ломающимся на ровном месте от плевка в метре не место в хоккее)))
20:49
Антон Шипулин - гений биатлона*
Вот че за хрустальный такой?? Других лупасят в 10 раз сиьнее - и хоть бы что. Тут даже акцентированного силового не было - сам наехал на затухающей скорости - и травма
20:45