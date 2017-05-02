Кросби пропустит четвертый матч с "Вашингтоном"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби не поможет команде в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона", сообщает пресс-служба клуба. У 29-летнего канадца диагностировано сотрясение мозга.

Защитник "Кэпиталз" Мэтт Нисканена ударил клюшкой в голову Сидни Кросби. Пострадавший смог подняться только с помощью медицинской бригады клуба. Канадца увели в раздевалку и на льду он больше не появлялся.