20:32 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кросби пропустит четвертый матч с "Вашингтоном"

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Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби не поможет команде в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона", сообщает пресс-служба клуба. У 29-летнего канадца диагностировано сотрясение мозга.

Защитник "Кэпиталз" Мэтт Нисканена ударил клюшкой в голову Сидни Кросби. Пострадавший смог подняться только с помощью медицинской бригады клуба. Канадца увели в раздевалку и на льду он больше не появлялся.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Werewolf

DRW Интересно, о чем же игроки Вашингтона говорили после 2-ой игры в раздевалке, при закритых дверях. :)))))______Плакали ))))))

20:59

DRW

Интересно, о чем же игроки Вашингтона говорили после 2-ой игры в раздевалке, при закритых дверях. :)))))

20:58

Werewolf

Ясно почему по воротам не попадают )))) Они не бросок а тычки клюхой тренируют (чтоб без палева) )))))

20:57

30 лет за ЦСКА!

Не увидел лично я умышленного удара в голову, сам упал под клюшку Кид Сид.

20:56

Антон Шипулин - гений биатлона*

Дать нашатыря, помазать лоб зеленкой - и в бой! Пусть не симулирует, иначе зарплату не платить!

20:54

Werewolf

Ураааа......Вашики своего добились....осталось совсем немного - в хоккей играть научиться )))) Кого следующим ломаем? Малыча? Потом Карлсончика. В финале Макди и мы чемпионы!!!!

20:54

Якут Хан

Малкина не трогать! Остальных куриц можно ломать)))

20:51

Якут Хан

Это оч хорошая новость! Балеринам и ломающимся на ровном месте от плевка в метре не место в хоккее)))

20:49

Антон Шипулин - гений биатлона*

Вот че за хрустальный такой?? Других лупасят в 10 раз сиьнее - и хоть бы что. Тут даже акцентированного силового не было - сам наехал на затухающей скорости - и травма

20:45