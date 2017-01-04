10:14 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кросби, Прайс, Макдэвид и Суббан – капитаны дивизионов на Матч звезд

0
0
0
1

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, вратарь "Монреаля" Кэри Прайс, форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан выбраны капитанами команд 3 на 3 от дивизионов на Матч звезд НХЛ, сообщает ESPN.

Участие Суббана находится под вопросом в связи с травмой игрока. Если он не восстановится, то его место займет Джонатан Тэйвз или Патрик Кейн из "Чикаго". Напомним, турнир в формате 3 на 3 пройдет 29 января в Лос-Анджелесе.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Айртон

Не имею ничего против Суббана, но по-моему фигуры Тейвза и Кейна более знаковые для хоккея.))

10:28

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ