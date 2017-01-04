Кросби, Прайс, Макдэвид и Суббан – капитаны дивизионов на Матч звезд

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, вратарь "Монреаля" Кэри Прайс, форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан выбраны капитанами команд 3 на 3 от дивизионов на Матч звезд НХЛ, сообщает ESPN.

Участие Суббана находится под вопросом в связи с травмой игрока. Если он не восстановится, то его место займет Джонатан Тэйвз или Патрик Кейн из "Чикаго". Напомним, турнир в формате 3 на 3 пройдет 29 января в Лос-Анджелесе.