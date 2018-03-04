Кросби повторил рекорд Малкина по голам за "Питтсбург" в овертайме

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби повторил клубный рекорд по голам в овертайме. Шайба в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (3:2) стала для него 12-й. По этому показателю он сравнялся с российским форвардом "Пингвинз" Евгением Малкиным. Третье место с 11 голами в овертайме занимает Марио Лемье.

Sidney Crosby: the hero Pittsburgh needs. pic.twitter.com/I4gYOguWFI – Pittsburgh Penguins (@penguins) 4 марта 2018 г.