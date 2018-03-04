12:38 | Хоккей — НХЛ

Кросби повторил рекорд Малкина по голам за "Питтсбург" в овертайме

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Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби повторил клубный рекорд по голам в овертайме. Шайба в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (3:2) стала для него 12-й. По этому показателю он сравнялся с российским форвардом "Пингвинз" Евгением Малкиным. Третье место с 11 голами в овертайме занимает Марио Лемье.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Werewolf

Ну что за чушь. Оба играют еще, а значит то один, то другой будут его обновлять. Каждый раз писать будете?

16:03

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