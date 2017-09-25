Кросби поддержал решение "Питтсбурга" посетить Белый дом

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что для команды большая честь быть приглашенной в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По традиции чемпионы НХЛ встречаются с президентом перед стартом следующего сезона.

– Я поддерживаю это решение. Для нас большая честь быть приглашенными в Белый дом, – приводит TSN слова Кросби. – У каждого есть право идти или нет. Нас пригласили, и мы приняли приглашение. Не стоит искать в этом скрытый смысл.

Напомним, ранее Трамп отказался встречаться с чемпионом НБА "Голден Стэйт", игроки которого критически высказывались в отношении президента и сомневались, стоит ли им встречаться с Трампом.

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