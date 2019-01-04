Кросби подарил клюшку болельщику, который его обзывал весь матч

Болельщик "Рейнджерс" Ник Липейка получил в подарок от капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби клюшку за то, что обзывал его. Фанат сидел во время матча рядом со льдом, поэтому его оскорбительные кричалки были слышны многим.

– Я не мог прийти на матч с простыми криками "Кросби отстой!" – мне хотелось чего-то более оригинального, – цитирует The Athletic Липейку. – Он наверняка многое слышал раньше. Я пытался выводить его из себя всякий раз, когда он оказывался рядом со мной на льду и на скамейке штрафников. Когда это случилось, я не упустил возможность высказать ему все.

После игры Липейку нашел представитель "Питтсбурга", который передал ему клюшку, подписанную Кросби.

– Отличные кричалки. В следующий раз будет помягче со мной! – написал Кросби.

Отметим, что матч завершился со счетом 7:2 в пользу Питтсбурга.