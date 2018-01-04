Кросби освистали из-за юного фаната "Детройта". Видео

Пауза в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Детройтом" и "Питтсбургом" обернулась забавным инцидентом - в перерыве на видеокубе показали юного болельщика "Ред Уингз", который задорно танцевал. Поклонники домашней команды тепло встретили такое проявление эмоций.

После этого на кубе показали сосредоточенного капитана "Пингвинз" Сидни Кросби. Местная публика осталась недовольна - звездного канадца встретили оглушительным свистом.

Отметим, что матч завершился победой "Детройта" со счетом 4:1, а Кросби не отметился результативными действиями.