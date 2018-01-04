Кросби освистали из-за юного фаната "Детройта". Видео

Пауза в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Детройтом" и "Питтсбургом" обернулась забавным инцидентом - в перерыве на видеокубе показали юного болельщика "Ред Уингз", который задорно танцевал. Поклонники домашней команды тепло встретили такое проявление эмоций.
После этого на кубе показали сосредоточенного капитана "Пингвинз" Сидни Кросби. Местная публика осталась недовольна - звездного канадца встретили оглушительным свистом.
Отметим, что матч завершился победой "Детройта" со счетом 4:1, а Кросби не отметился результативными действиями.
Detroit, Michigan. Lovers of the dab, haters of Sidney Crosby. https://t.co/WKRFJfIOSB pic.twitter.com/DyysY3rwaT– Jordie 🔵 (@BarstoolJordie) 2 января 2018 г.
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Vasek
fifa_guru, связь есть, Индисс осветил. Так-то после каждого матча в Филадельфии можно писать, что "Кросби весь матч подвергался обструкции с трибун" =))
23:08 4 января
fifa_guru
Честно говоря вообще не понял новости. где причинно-следственные связи исходя из заголовка? совсем не в юном фанате дело (своего вратаря они тоже приветствовали), как и не в кросби (показали бы любого другого из ПП свист был бы такой же)
22:59 4 января
Индисс
Очень подлая заметка.Стыдно !
22:04 4 января