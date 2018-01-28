Кросби ошибся в ответе на вопрос Брызгалова, сколько будет 2+2х2. Видео

Известный российский вратарь Илья Брызгалов, работавший корреспондентом на Матче всех звезд НХЛ, поставил нападающего "Питтсбурга" Сидни Кросби​ в неловкое положение.

Голкипер попросил ответить на математический вопрос: "Сколько будет 2+2х2?". Двукратный олимпийский чемпион ответил, что будет восемь. Тогда Брызгалов поправил канадца, отметив, что будет шесть, так как пример нужно начинать решать с умножения.

Отметим, что прошлом году Брызгалов говорил, что российские игроки справляются с этим вопросом, так как в школе учились считать в уме, а не на калькуляторе.