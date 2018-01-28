10:46 | Хоккей — НХЛ

Кросби ошибся в ответе на вопрос Брызгалова, сколько будет 2+2х2. Видео

Сидни КРОСБИ. Фото AFP
Сидни КРОСБИ. Фото AFP
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Известный российский вратарь Илья Брызгалов, работавший корреспондентом на Матче всех звезд НХЛ, поставил нападающего "Питтсбурга" Сидни Кросби​ в неловкое положение.

Голкипер попросил ответить на математический вопрос: "Сколько будет 2+2х2?". Двукратный олимпийский чемпион ответил, что будет восемь. Тогда Брызгалов поправил канадца, отметив, что будет шесть, так как пример нужно начинать решать с умножения.

Отметим, что прошлом году Брызгалов говорил, что российские игроки справляются с этим вопросом, так как в школе учились считать в уме, а не на калькуляторе.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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MaMoHTuK

согласен, это то же самое что "казнить нельзя помиловать". С какой интонаций спросишь, так и ответят.

11:49

TMNets

некорректно такой вопрос на слух задавать.

11:46

alex-ls

идиоты, на слух все воспринимают его как (2+2)*2

11:43

JJLehto

Piters, опередил))). Нормальный вопрос. И играл Брызгалов получше, чем некоторые комментаторы пишут.

11:40

PitersS

andreichf........Поумнее, когда "по" и "умнее" пишется вместе..

11:23

andreichf

А Брызгалов и играет так себе и вопрос по умнее не придумал.

11:16