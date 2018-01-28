Кросби ошибся в ответе на вопрос Брызгалова, сколько будет 2+2х2. Видео

Известный российский вратарь Илья Брызгалов, работавший корреспондентом на Матче всех звезд НХЛ, поставил нападающего "Питтсбурга" Сидни Кросби в неловкое положение.
Голкипер попросил ответить на математический вопрос: "Сколько будет 2+2х2?". Двукратный олимпийский чемпион ответил, что будет восемь. Тогда Брызгалов поправил канадца, отметив, что будет шесть, так как пример нужно начинать решать с умножения.
Отметим, что прошлом году Брызгалов говорил, что российские игроки справляются с этим вопросом, так как в школе учились считать в уме, а не на калькуляторе.
TPT correspondent @bryzgoalie30 asks @Penguins captain Sidney Crosby some hard-hitting questions at #NHLAllStar media day in Tampa pic.twitter.com/g8E0oZ5upa– The Players' Tribune (@PlayersTribune) 27 января 2018 г.
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MaMoHTuK
согласен, это то же самое что "казнить нельзя помиловать". С какой интонаций спросишь, так и ответят.
11:49
TMNets
некорректно такой вопрос на слух задавать.
11:46
alex-ls
идиоты, на слух все воспринимают его как (2+2)*2
11:43
JJLehto
Piters, опередил))). Нормальный вопрос. И играл Брызгалов получше, чем некоторые комментаторы пишут.
11:40
PitersS
andreichf........Поумнее, когда "по" и "умнее" пишется вместе..
11:23
andreichf
А Брызгалов и играет так себе и вопрос по умнее не придумал.
11:16