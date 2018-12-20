Кросби объяснил, почему поругался с Овечкиным

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (2:1) отметил, что капитан соперника Александр Овечкин стал инициатором словесной перепалки. В первом периоде после драки между Томом Уилсоном и Джейми Олексяком нападающий начали выяснять отношения.

– Я пытался понять, почему Уилсона не наказали, как зачинщика драки. Я разговаривал с арбитром, а не с Овечкиным, – приводит слова Кросби клубный журналист Джейсон МакКей. – Не понимаю, зачем было влезать в разговор. Он начал на меня орать, не знаю, чего он хотел этим добиться. Я собирался играть в хоккей, а не ругаться с ним.

Sidney Crosby and Alex Ovechkin continuing the rivalry with some exchanges from the bench pic.twitter.com/A8n19v5loy – Brady Trettenero (@BradyTrett) 20 декабря 2018 г.

"Овечкин начал на меня орать". Конфликт суперзвезд НХЛ – капитан "Вашингтона" поругался с Кросби