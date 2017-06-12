Кросби обошел Малкина в споре за "Конн Смайт Трофи"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли-2017 - "Конн Смайт Трофи". Несмотря на этот личный трофей, канадский форвард уступил лидерство в бомбардирской гонке плей-офф НХЛ российскому форварду и партнеру по команде Евгению Малкину. В 24 матчах россиянин набрал 28 (10+18) очков. У Кросби 27 (8+19) очков в 23 играх. Добавим, что для двукратный олимпийский чемпион второй год подряд получает "Конн Смайт Трофи".