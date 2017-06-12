Кросби обошел Малкина в споре за "Конн Смайт Трофи"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли-2017 - "Конн Смайт Трофи". Несмотря на этот личный трофей, канадский форвард уступил лидерство в бомбардирской гонке плей-офф НХЛ российскому форварду и партнеру по команде Евгению Малкину. В 24 матчах россиянин набрал 28 (10+18) очков. У Кросби 27 (8+19) очков в 23 играх. Добавим, что для двукратный олимпийский чемпион второй год подряд получает "Конн Смайт Трофи".
Sidney Crosby wins the Conn Smythe Trophy! #StanleyCup pic.twitter.com/vo2ODAdi9w– NHL (@NHL) 12 июня 2017 г.
igogohruhru
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07:33
madrid1
Малыч в 16 выигранных Пенсами играх плей-офф разжился 20(6+14) баллами, 3 из которых идут с маркировкой GWG(во всех был ассистирующим). Кросбаня ответил 21(6+15) результативным действием, но за 15 встреч. при этом 6(!) раз принимая участие в победных шайбах, ровно в 2 раза чаще Евгена. выбор MVP вполне объясним. тем более, что Плакса, в отличие от "лучшего друга", не сосуществовал всю дорогу в одном звене с Кесселом и возможности взаимного разгона статы был лишен. Z.Y. несправедливость имела место в том году, Размордел за номером 81 был зе бест.
07:27
Писака
я бы Гюнтцелю отдал
07:20
HarryAngel
просто канадцы дают понять, что КонСмит - это приз ежегодно вручаемый именно канадцам. в 2004 -м таким же макаром опрокинули вратаря Колю в Тампе, когда "стена Булин" вот-вот приготовился к титулу, коня отдали канадцу Ричардсу. Там даже эксперты и пресса рот в удивлении открыли. Женю не включили в топ 100 НХЛ и могли в качестве компенсации дать приз, но нет с..ки, посчитали что он обошел бы тогда их "легенду" мамсега, что непоканадски. Я кстати заметил, как в 2009-м буднично всучили коня Малкину, и насколько помпезно как чтимую реликвию преподнесли Кросби. Ну разве хоккей не политика?
07:07
.BattleFish.
Кросби наиграл на Коня ровно столько сколько Женя, но по блату как обычно дали капитану, Женю в очередной раз опустили и унизили, спасибо лиге! Кросби должен в ножки Жене кланяться или как друг накрыть поляну и поблагодарить, что тот не ушел в свое время и остался в команде, тем самым дав ему выиграть Стенли еще два раза и получить МВП столько же!
06:47
maxcds
Когда Овечкин забивал 50+ многие хейтеры любили найти у Сани кучу отрицательных показателей. Например, плохой процент реализации бросков или +/-. Посмотрим что там получается, если сравнить Женю и Кросби? +/- у Жени 9 и Кросби 3. Процент реализации бросков: Женя - 17,5, Кросби - 13,6. Время на площадке: Женя - 18:11, Кросби - 19:29, при этом Женя набирает очки каждые 932 сек, Кросби - 999 сек. И Женя больше канадца набрал в равных составах. Кросби сыграл лучше остальных только в 2х матчах финальной серии во всех остальных кто угодно, но не Кросби. Кому Конн Смайт? Кросби))) ну ну. Что прошлогодний конь не заслуженный что этот.
06:40
fifa_guru
вот так и рушат дружбу друзей )) а теперь объективно: малкин и кросби в целом по серии ПО стояли на одном уровне. Но Кросби и так дали натянутый Коннсмайт в том году, чтобы получить второй подряд нужно просто быть на голову выше конкурентов. а этого не было.. ведь неполитично это, чтобы у кого-то в команде было больше трофеев чем у "великого капитана", тем более у русского) имхо, надо было отдать вообще гюнтцелю, хагелину или хернквисту. даже пускай мюррею)
06:40
Grotesque
Параллельно на "коня". КС НАШ!!! - ГЛАВНОЕ!!! С ПОБЕДОЙ всех БОЛЕЛ теперь уже ПЕНТАПИНГВИОНОВ!!!!!
06:32
unLost14
Сноу, ахахаха, это какие другие люди принесли? На 2 матча полных меньше остальных сыграл Сид, очков на одно меньше набрал, чем у Малкина. Но в организации игры был очень полезен. На обоих сторонах площадки. Да, распилить бы трофей и отдать голтендерам обоим. Это тоже было бы честно. Но и так гуд.
06:25
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Спасибо, кэп!) Ты по праву в числе лучших всех времён!))
06:21
vlad-sol
Малкин в этом Кубке Стенли лучший! Спасибо Тебе!
06:19
Sn0w
Ахаха, опять :) Никак НХЛ не может успокоиться, тем более скоро МакДэвид подрастет и потенциально заткнет Синди. Снова совсем другие люди принесли в дом чашку, а приз дали ему. У человека как был всего один турнир в жизни, в плей-офф которого он что-то показал, так и останется, видимо.
06:17