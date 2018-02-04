Кросби - о поражении от "Нью-Джерси": "Питтсбургу" было эмоционально тяжело после яркой победы над "Вашингтоном"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби выразил мнение, что причина поражения от "Нью-Джерси" (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ кроется в эмоциональной усталости после победы над "Вашингтоном" (7:4), которая прошла днем ранее. По словам форварда, в этой встрече соперник играл с большим желанием.

– Нас сегодня переиграли. Показалось, что у соперников по-настоящему горели глаза. По крайней мере, они играли с большим желанием в первые два периода, – цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. – Мы сумели поднажать в третьем, но все равно все битвы за шайбу оставались за хоккеистами "Нью-Джерси".

После большой победы надо перевернуть страницу и двигаться дальше, но мы эмоционально сегодня на это были не готовы.