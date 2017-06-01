Кросби - о Гюнтцеле: "Этого парня не остановить"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби высоко оценил игру одноклубника Джейка Гюнтцеля во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (4:1). По его словам, форварда, который оформил дубль в этой встрече, невозможно остановить.

- Этого парня не остановить, он продолжает отправлять шайбы в сетку ворот соперника, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Кросби. - У него был отрезок в плей-офф, когда он не мог отличиться, но Джейк продолжал все делать правильно, создавал моменты, и его усилия были вознаграждены в итоге. Его первый гол был очень нужен команде, а вторая шайба в самом начале второго периода стала колоссальным фактором в нашей победе.

Напомним, что благодаря этой победе "Питтсбург" увеличил отрыв в серии - 2-0. Третий матч состоится в ночь на 4 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.