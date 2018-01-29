Кросби - о голе Кучерова: "Это очень сложный финт, но ему он дается с легкостью"

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, выступавший за Столичный дивизион, оценил шайбу Никиты Кучерова в Матче звезд НХЛ с командой Атлантического дивизиона (4:7). Он подчеркнул, что россиянин исполнил сложный финт.

- Это очень сложный финт, но ему он дается с легкостью, - цитирует пресс-служба НХЛ Кросби. - Мало кто из вратарей ждет такого. Должно сойтись много факторов, чтобы забить такой гол. Он молодец.

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