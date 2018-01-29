09:36 | Хоккей — НХЛ

Кросби - о голе Кучерова: "Это очень сложный финт, но ему он дается с легкостью"


Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросбивыступавший за Столичный дивизион, оценил шайбу Никиты Кучерова в Матче звезд НХЛ с командой Атлантического дивизиона (4:7). Он подчеркнул, что россиянин исполнил сложный финт.

- Это очень сложный финт, но ему он дается с легкостью, - цитирует пресс-служба НХЛ Кросби. - Мало кто из вратарей ждет такого. Должно сойтись много факторов, чтобы забить такой гол. Он молодец.

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https://www.nhl.com/ru/news/pacific-division-team-won-all-star-game/c-295401030

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