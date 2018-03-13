Кросби - о 600 голах Овечкина в НХЛ: "Он просто машина"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби назвал невероятным достижение форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. Российский нападающий "Кэпиталз" в ночь на 13 марта достиг отметки в 600 шайб в НХЛ, оформив дубль во встрече с "Виннипегом" (3:2 ОТ).
- Это просто невероятно, - цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. - Игрокам в принципе редко удается забрасывать по 50 шайб, но он делает это почти ежегодно. Создается ощущение, что он делает это на автомате. Поражает то, что его статистика держится на одном уровне, вне зависимости от того, как играет команда. Он просто забивает. Машина.
Я считаю его одним из самых великих игроков в истории.
Отметим, что Овечкин стал двадцатым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 600 шайб. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы).
Способен ли Овечкин догнать Гретцки и забросить 900 шайб в НХЛ? //
"Вечно молодой" Овечкин добрался до 600 шайб
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Виннипег Джетс
- НХЛ
- Сидни Кросби
- Уэйн Гретцки
maks55555
aleksrusx-----Здесь не меньше трети комментариев под новостями о Кросби негативные точно, это мало?
16:15
aleksrusx
maks55555 мало кто принижает кросби, а вот то что дегенераты его заслуги превышают и искусственно его прокачивают 100% факт
16:02
Антон Шипулин гений биатлона
Кросбайка понимает, что столько сколько Овечкин ему никогда не забить, даже если до 50-ти по эмптинетам шакалить)) Гол - это не секондарь, задним числом его не припишешь))
14:55
maks55555
А вот и похвала от того, кого на форуме адекватные люди признают великим игроком, а другие пытаются принижать зачем-то.
14:28