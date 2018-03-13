Кросби - о 600 голах Овечкина в НХЛ: "Он просто машина"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби назвал невероятным достижение форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. Российский нападающий "Кэпиталз" в ночь на 13 марта достиг отметки в 600 шайб в НХЛ, оформив дубль во встрече с "Виннипегом" (3:2 ОТ).

- Это просто невероятно, - цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. - Игрокам в принципе редко удается забрасывать по 50 шайб, но он делает это почти ежегодно. Создается ощущение, что он делает это на автомате. Поражает то, что его статистика держится на одном уровне, вне зависимости от того, как играет команда. Он просто забивает. Машина.

Я считаю его одним из самых великих игроков в истории.

Отметим, что Овечкин стал двадцатым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 600 шайб. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы).

Способен ли Овечкин догнать Гретцки и забросить 900 шайб в НХЛ? //

"Вечно молодой" Овечкин добрался до 600 шайб