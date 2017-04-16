Кросби не волнуют намерения The Columbus Dispatch выпустить маску с его изображением

Капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби не волнуют намерения газеты The Columbus Dispatch выпустить маску с его изображением. Он добавил, что подобные истории происходят на протяжении всей его карьеры. "Питтсбург" ведет у "Коламбуса" в серии до четырех побед со счетом 2:0.
– Я отправляюсь в Коламбус с намерениями играть в хоккей, – приводит Pittsburgh Post-Gazzette слова Кросби. – Подобные вещи происходят на протяжении всей моей карьеры – ничего нового. Скажу лишь, что рад нашей игре в плей-офф.
Весёлый©
Прекрасный детсадовский троллинг. Кто-то из местных патриотов рисовал, имхо.
12:13
Марио66
Именно такое лицо игроки Коламбуса увидят в играх финала КС, отдыхая на каникулах.
11:51
Werewolf
Ну пусть хоть в конкурсе карикатур победят если в хоккей не могут ))))) Что им еще остается то ))))
11:45
Упёртый русский
Классная маска!
11:37