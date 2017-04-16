Кросби не волнуют намерения The Columbus Dispatch выпустить маску с его изображением

Капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби не волнуют намерения газеты The Columbus Dispatch выпустить маску с его изображением. Он добавил, что подобные истории происходят на протяжении всей его карьеры. "Питтсбург" ведет у "Коламбуса" в серии до четырех побед со счетом 2:0.

– Я отправляюсь в Коламбус с намерениями играть в хоккей, – приводит Pittsburgh Post-Gazzette слова Кросби. – Подобные вещи происходят на протяжении всей моей карьеры – ничего нового. Скажу лишь, что рад нашей игре в плей-офф.