11:01 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кросби не волнуют намерения The Columbus Dispatch выпустить маску с его изображением

Маска с изображением Сидни КРОСБИ.
Маска с изображением Сидни КРОСБИ.
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Капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби не волнуют намерения газеты The Columbus Dispatch выпустить маску с его изображением. Он добавил, что подобные истории происходят на протяжении всей его карьеры. "Питтсбург" ведет у "Коламбуса" в серии до четырех побед со счетом 2:0.

– Я отправляюсь в Коламбус с намерениями играть в хоккей, – приводит Pittsburgh Post-Gazzette слова Кросби. – Подобные вещи происходят на протяжении всей моей карьеры – ничего нового. Скажу лишь, что рад нашей игре в плей-офф.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Весёлый©

Прекрасный детсадовский троллинг. Кто-то из местных патриотов рисовал, имхо.

12:13

Марио66

Именно такое лицо игроки Коламбуса увидят в играх финала КС, отдыхая на каникулах.

11:51

Werewolf

Ну пусть хоть в конкурсе карикатур победят если в хоккей не могут ))))) Что им еще остается то ))))

11:45

Упёртый русский

Классная маска!

11:37

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