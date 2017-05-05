Кросби не винит Овечкина в своей травме

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби в преддверии пятого матча серии плей-офф Кубка Стэнли против "Вашингтона" заявил, что не собирается искать виноватых из-за своего сотрясения мозга. Сегодня канадец провел полноценную тренировку с командой и ожидается, что он сможет принять участие в следующем матче.

– Овечкин просто пытался предотвратить гол, – цитирует сайт "Питтсбурга" Кросби. – Это довольно распространенное повреждение. Момент с Нисканеном? Трудно сказать. Не хочу сидеть и думать, кто виноват. Не на мне одном проводят силовые приемы, это частые ситуации.

Напомним, что в третьей игре канадец получил сотрясение мозга и не смог продолжить встречу. Накатывавший к воротам соперника Кросби потерял равновесие после удара Александра Овечкина клюшкой со спины, после чего при падении врезался головой в локоть Мэтта Нисканена. При этом россиянин избежал штрафа, а его партнер был удален до конца матча.

В этом розыгрыше плей-офф Кросби провел 8 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков. Напомним, что на данный момент "Пингвины" ведут в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится с субботы на воскресенье в 2.15 по московскому времени.