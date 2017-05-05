20:17 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кросби не винит Овечкина в своей травме

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Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби в преддверии пятого матча серии плей-офф Кубка Стэнли против "Вашингтона" заявил, что не собирается искать виноватых из-за своего сотрясения мозга. Сегодня канадец провел полноценную тренировку с командой и ожидается, что он сможет принять участие в следующем матче.

Овечкин просто пытался предотвратить гол, – цитирует сайт "Питтсбурга" Кросби. – Это довольно распространенное повреждение. Момент с Нисканеном? Трудно сказать. Не хочу сидеть и думать, кто виноват. Не на мне одном проводят силовые приемы, это частые ситуации.

Напомним, что в третьей игре канадец получил сотрясение мозга и не смог продолжить встречу. Накатывавший к воротам соперника Кросби потерял равновесие после удара Александра Овечкина клюшкой со спины, после чего при падении врезался головой в локоть Мэтта Нисканена. При этом россиянин избежал штрафа, а его партнер был удален до конца матча.

В этом розыгрыше плей-офф Кросби провел 8 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков. Напомним, что на данный момент "Пингвины" ведут в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится с субботы на воскресенье в 2.15 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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джо

Респект,мужик.

21:12

Termin79

Повзрослел что ли?

21:09

LemieuxMario

достойно уважения

21:01

Весёлый©

Мужик же, вопреки местной говорильне.

20:59