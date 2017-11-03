Кросби не помешал Джиордано забросить победную шайбу. Видео

"Калгари" на своем льду обыграл "Питтсбург" со счетом 2:1 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Флэймз" принес точный бросок Марка Джиордано.
Отметим, что хоккеист в шестой раз за свою карьеру принес команде победу в овертайме. В момент гола не успел заблокировать бросок соперника капитан "Пингвинов" Сидни Кросби.
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V0VaN
Vasek, так-то кроме того что кросби не сблокировал - он ещё эту шайбу и потерял)) с его потери началась победная голевая атака "огоньков"
08:40
Vasek
Ох, заголовок))) Так-то и вратарь не помешал, не? Или защитник Мятный, который полминуты шайбу возил от чужой зоны(!) к своей(!) и ещё отдал пас вратарю (!!!), но виноват конечно Кросби )))
08:04