Кросби не помешал Джиордано забросить победную шайбу. Видео

"Калгари" на своем льду обыграл "Питтсбург" со счетом 2:1 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Флэймз" принес точный бросок Марка Джиордано.

Отметим, что хоккеист в шестой раз за свою карьеру принес команде победу в овертайме. В момент гола не успел заблокировать бросок соперника капитан "Пингвинов" Сидни Кросби.