07:45 | Хоккей — НХЛ

Кросби не помешал Джиордано забросить победную шайбу. Видео

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"Калгари" на своем льду обыграл "Питтсбург" со счетом 2:1 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Флэймз" принес точный бросок Марка Джиордано.

Отметим, что хоккеист в шестой раз за свою карьеру принес команде победу в овертайме. В момент гола не успел заблокировать бросок соперника капитан "Пингвинов" Сидни Кросби.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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V0VaN

Vasek, так-то кроме того что кросби не сблокировал - он ещё эту шайбу и потерял)) с его потери началась победная голевая атака "огоньков"

08:40

Vasek

Ох, заголовок))) Так-то и вратарь не помешал, не? Или защитник Мятный, который полминуты шайбу возил от чужой зоны(!) к своей(!) и ещё отдал пас вратарю (!!!), но виноват конечно Кросби )))

08:04