Кросби, набравший 1000-е очко, признан первой звездой дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка в матче против "Виннипега" (4:3 ОТ). В сегодняшнем поединке он достиг отметки в 1000 очков за карьеру. Для того, чтобы добраться до этой цифры, канадцу понадобилось 757 матчей - это 12-й результат в истории. Свое тысячное очко он набрал на седьмой минуте первого периода, отдав голевую передачу. Всего теперь на его счету 1002 балла.

Второй звездой стал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка во встрече с "Филадельфией" (6:3), а замкнул тройку вратарь "Оттавы" Майк Кондон, отразивший 21 бросок в игре с "Нью-Джерси" (3:0).