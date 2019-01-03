Кросби может заменить Овечкина в Матче всех звезд НХЛ

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби может заменить форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в Матче всех звезд НХЛ, сообщает NBC Sports. Кандидатура на место отказавшегося от участия россиянина будет определена департаментом лиги по хоккейным операциям.

Ранее Овечкин сообщил, что не сможет приехать на звездный уик-энд, так как хочет использовать неделю выходных, чтобы залечить травмы и подготовиться к плей-офф Кубка Стэнли. Лучший снайпер НХЛ был выбран капитаном сборной Столичного дивизиона.