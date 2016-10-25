Кросби может сыграть с "Флоридой"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой", который состоится в ночь на 26 октября. Ранее 29-летний канадец вернулся к полноценным тренировкам после сотрясения мозга. Хоккеист с 10 октября не принимал участия в матчах, пропустив старт сезона в регулярном чемпионате НХЛ.

– Мне разрешили принимать участие в полноценных тренировках, – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. – От этого я получаю огромное удовольствие. По поводу готовности играть еще поговорим. В команде мне постоянно задают много вопросов, чтобы убедиться, все ли у меня в порядке с головой и как я себя чувствую.